Esporte Torneio no DF ganha força com presença de dois goianos Atlético-GO e Goiás esperam desfecho para enfrentar Flamengo e Vasco. Em Brasília, ainda não há permissão para realização de jogos, mas gestora do Mané Garrincha garante poder receber retomada do futebol, mesmo com hospital de campanha no estádio

Visibilidade em nível nacional, retomada do futebol com participação de clubes da Série A, teste para a equipe disputar o Brasileirão, oportunidade ao técnico Vagner Mancini de fazer observações e ajustar o time são alguns dos fatores que o Atlético-GO tem, como argumento, para justificar a presença do clube na disputa do torneio quadrangular amistoso que está previs...