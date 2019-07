Esporte Torneio internacional no Country entra na fase final

Desde esta quinta-feira (25), o Torneio Internacional de Tênis do Estado de Goiás, da ITF (Federação Internacional de Tênis, na sigla em inglês), realizado no Country Clube, recebe as finais de 17 categorias da competição destinada a atletas seniores. Nesta sexta-feira (26), ocorrem as finais de duplas, que têm início às 8 horas e terminam às 15h30. Amanhã, dia do encerram...