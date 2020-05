Antes marcada para o mês de julho e adiada por causa da pandemia do novo coronavírus, a Go Cup tem nova data e foi remarcada para entre 10 e 17 de outubro, em Goiânia e Aparecida de Goiânia. O torneio é de futebol de infantil e vai reunir cerca de 5 mil crianças de quase 400 equipes.

Segundo a organização, o Go Cup cresceu 25% em relação ao ano passado. A disputa terá participantes de todas as regiões do País e 13 países já haviam confirmado a presença.

Ainda de acordo com o Go Cup, as inscrições, pacotes e credenciamento dos atletas e acompanhantes estão assegurados para as novas datas. Outras informações podem ser obtidas junto ao serviço de atendimento: contato@gocup.com.br.