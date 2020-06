Esporte Torino x Parma vai ser o duelo no retorno do Campeonato Italiano em 20 de junho Esses dois jogos vão abrir uma maratona de 124 partidas em 44 dias. O plano é que as 12 rodadas restantes do campeonato sejam disputadas até 2 de agosto

