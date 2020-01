Esporte Torcidas organizadas do Cruzeiro são proibidas de irem a estádios por um ano A decisão é do Ministério Público mineiro, que informou em dezembro do ano passado o envio desta solicitação à Federação Mineira de Futebol depois da operação "Voz da Arquibancada", que prendeu membros de torcidas organizadas do time

As duas principais torcidas organizadas do Cruzeiro, a Máfia Azul e a Pavilhão Independente, estão proibidas de frequentar estádios de futebol pelo período de um ano. A começar pela partida de estreia do clube no Campeonato Mineiro contra o Boa, nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A informação foi confirmada nesta terça-feira...