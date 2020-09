Esporte Torcidas do Fluminense protestam em aeroporto após queda na Copa do Brasil Após as quedas precoces na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, o time carioca tem apenas o Brasileirão a disputar na temporada.

Assim que foi dado o apito final na derrota para o Atlético-GO nesta quinta-feira (24), em Goiânia, torcedores do Fluminense começaram a se planejar para protestar na chegada da equipe ao Rio de Janeiro. Nem a madrugada ou a pandemia do novo coronavírus impediram torcidas organizadas e movimentos populares de se unirem para contestar a eliminação na Copa do Brasil, o...