Esporte Torcida volta ao estádio em jogo do Chelsea, na Inglaterra Com bola rolando, o alemão Timo Werner, recém-contratado do Leipzig, da Alemanha, abriu o placar, mas Gross deixou tudo igual

Chelsea e Brighton disputaram neste sábado (29) o primeiro jogo com a presença de público na Inglaterra desde a retoma do futebol e o fim da quarentena no país causada pela pandemia do novo coronavírus. O amistoso entre as equipes, disputado no Falmer Stadium teve a presença de 2,5 mil pessoas e serviu como teste para a Premier League avaliar as condições de vol...