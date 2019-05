Esporte Torcida vai ao Serra, mas Vila cai para o Juventude Tigre é eliminado nos pênaltis, com apoio da torcida, após o empate sem gols com Juventude. Danilo erra cobrança e sai xingado de campo

Mesmo empurrado por mais de 20 mil torcedores no Estádio Serra Dourada - 20.332 pagantes e 21.776 presentes -, o Vila Nova se despediu, de maneira melancólica, da Copa do Brasil. Com muitas dificuldades no setor de criação, o Tigre empatou por 0 a 0 com o Juventude e foi derrotado, por 4 a 3, na disputa por pênaltis. O meia Danilo e o zagueiro Patrick, que desperdiçar...