Esporte Torcida se aglomera, e Vila Nova chega em Goiânia após o tri da Série C Elenco e comissão técnica do time colorado desembarcaram no OBA por volta das 11h30 e terão folga neste domingo (31)

Após a conquista do tri da Série C, o Vila Nova desembarcou em Goiânia na manhã deste domingo (31). Os jogadores e comissão técnica chegaram no OBA por volta das 11h30, depois de uma viagem que começou em Belém para Brasília e seguiu de ônibus para a Toca do Tigre. Lá, foram recepcionados por torcedores que, assim como na festa do acesso, se aglomeraram e muitos es...