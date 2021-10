Esporte Torcida retorna sem distanciamento em noite de virada do Corinthians No primeiro jogo do time alvinegro após a liberação de público, houve aglomerações em vários pontos do estádio

Para quem esperava o respeito ao distanciamento social no retorno das torcidas aos estádios, o confronto entre Corinthians e Bahia nesta terça-feira (5), na Neo Química Arena, mostrou que essa medida para conter a disseminação da Covid-19 dificilmente será cumprida nas arquibancadas. No primeiro jogo do time alvinegro após a liberação de público anunciada pelo g...