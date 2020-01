Esporte Torcida repete meme e comemora vitória com 'parkour' Esporte Clube Taubaté derrotou a Portuguesa em jogo da Série A2 do Paulistão no Canindé

A torcida de Taubaté mostrou que está atualizada com as zoeiras. Durante a vitória da equipe da cidade sobre a Portuguesa por 1 a 0, em partida válida pela Séria A2 do Paulistão, os torcedores usaram as arquibancadas do Canindé para comemorar o resultado com parkour. Torcida do Taubaté comemorou a vitória no Canindé praticando parkour pic.twitter.com/baQFjZPKef...