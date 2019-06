Esporte Torcida pronta para seleção brasileira feminina Fãs se empolgam com o álbum de figurinhas e, mesmo preocupadas com Marta, esperam título na Copa do Mundo

A cinco dias do início da Copa do Mundo de futebol feminino e a sete da estreia da seleção brasileira, a torcida no País começa a contar as horas para o pontapé do torneio, visto por torcedores goianos como mais uma chance para mudança de patamar da modalidade no Brasil.Goianienses já prometem acompanhar todos os jogos da seleção e demonstram ansiedade para disputa ...