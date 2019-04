Esporte Torcida prevê boa chance para Dragão contra Santos Atleticanos querem equipe competitiva para desafiar Santos em jogo com casa cheia no Accioly

Na véspera de um dos jogos mais importantes do ano, o torcedor do Atlético tem a confiança elevada. A expectativa de ver o Estádio Antônio Accioly, após ser reformado, receber sua primeira partida de maior porte, num torneio nacional, aumenta a ansiedade por um bom espetáculo. O jogo com Santos, pela Copa do Brasil, é entendido pela torcida como difícil e complicado, m...