Esporte Torcida organizada do Atlético-GO promove campanha aos moradores de rua Doações de roupas de frio, cobertores e outros tipos de vestimentas já estão sendo realizadas. Objetivo é para ajudar moradores de rua do bairro de Campinas

A Torcida Dragões Atleticanos (TDA), uma das organizadas do Atlético-GO, promove uma ação social para arrecadar roupas de frio, cobertores, meias, gorros, agasalhos, edredons e outros tipos de vestimentas para serem doadas aos moradores de rua do bairro de Campinas. A coleta está em andamento e as doações poderão ser feitas na sede da TDA, no Estádio Antônio...