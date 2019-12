Esporte Torcida do Goiás vê ano bom mesmo sem títulos Esmeraldinos mostram satisfação com campanha na Série A. Vice no Goianão e eliminações formam lado ruim

Muitas pessoas aproveitam os últimos dias do ano para fazer um balanço do ano. Os torcedores do Goiás, ouvidos pelo POPULAR, avaliaram a temporada como positiva, em especial pela classificação à Copa Sul-Americana (após sonhar com Libertadores) e lamentaram a falta de títulos - em especial, do Campeonato Goiano e da Copa Verde -, além de projetar 2020 mais vitorioso ...