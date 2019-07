Esporte Torcida do Goiás se preocupa com volta após Copa América

No primeiro jogo do Goiás no Serra Dourada após a volta da Série A, a torcida demonstrou um sentimento de apreensão sobre o time para a sequência da competição. As atuações, somadas aos resultados dos jogos fora de casa (contra Flamengo e Avaí) despertaram no torcedor alviverde um sinal de alerta.O sentimento, que até é considerado por alguns precoce, é consolidado ...