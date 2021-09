Esporte Torcida do Goiás quer time mais agressivo na busca pelo acesso Time esmeraldino perdeu clássico para o Vila Nova, nesta sexta-feira (24), na Serrinha

O primeiro clássico goiano com torcida em meio à pandemia teve apenas a presença de esmeraldinos no Goiás e Vila Nova desta sexta-feira (24), que terminou com vitória colorada por 2 a 1. Quem foi ao estádio da Serrinha viu um jogo truncado no primeiro tempo e com o Tigre superior na maior do jogo. Torcedores saíram da Serrinha com a sensação de que o time alviverde p...