Esporte Torcida do Goiás ameaça elenco, e presidente diz que 'faz parte do futebol' O Goiás é o último colocado do Campeonato Brasileiro, com nove pontos em 11 jogos

O elenco do Goiás recebeu ameaças de torcedores organizados durante o treino de quinta-feira (8), no centro de treinamento do clube, um dia depois da derrota por 4 a 2 para o Fluminense em casa. A entrada dos membros da torcida foi autorizada pela diretoria. O presidente Marcelo Almeida disse que isso "faz parte do futebol". Em um vídeo que circula nas redes s...