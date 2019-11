Esporte Torcida do Flamengo toma conta do Rio em celebração ao título da Libertadores Centenas de milhares de flamenguistas se aglomeraram na Avenida Presidente Vargas para receber o elenco do time

Diz o clichê que o Rio de Janeiro é futebol e carnaval, e o que aconteceu neste domingo (24) no Centro da capital fluminense foi exatamente a união disso. Centenas de milhares de flamenguistas se aglomeraram na Avenida Presidente Vargas para receber o elenco do Flamengo campeão da Copa Libertadores. O time chegou ao Rio de Janeiro no fim da manhã, menos de 24 horas a...