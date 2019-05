Esporte Torcida do Flamengo faz protesto com pichação em muros da Gávea: 'Fora Abel' Instabilidade no Brasileiro, especialmente após a derrota para o Atlético-MG por 2 a 1 no sábado (18), gerou insatisfação da torcida

A torcida do Flamengo parece não estar muito feliz com o desempenho do time em 2019, apesar da conquista do título do Campeonato Carioca, da classificação às oitavas de final da Copa Libertadores e da vitória na rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians, mesmo jogando em São Paulo. A instabilidade no Campeonato Brasileiro, especialmente a...