Esporte Torcida do Dragão confia na vitória e espera casa cheia Mais de três mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para o confronto entre o Dragão, segundo colocado, e o líder da Série B

Triunfo sobre o líder em campo e festa nas arquibancadas. É o que o torcedor rubro-negro espera nesta sexta-feira (13) quando o Atlético duela com o Bragantino, no estádio Antônio Accioly, a partir das 21h30. A procura por ingressos tem sido boa, levando-se em conta a média de público do clube na Série B. Em 11 jogos como mandante, o Dragão tem média de 2.371 pagant...