Esporte Torcida do Atlético-GO celebra volta ao estádio após 574 dias Estádio Antônio Accioly recebeu torcedores pela primeira vez em meio à pandemia da Covid-19

Depois dos rivais Goiás e Vila Nova jogarem com torcida na Série B, o Atlético-GO disputou jogo-teste com a presença de torcedores no estádio nesta quarta-feira (6), contra o Athetico-PR, pela 24ª rodada do Brasileirão. O clube abriu os portões do Accioly para 1.500 torcedores e aguarda autorização da Vigilância Sanitária para aumentar o número para 30% da capacidade ...