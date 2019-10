Esporte Torcida do Atlético bate meta no Accioly, mas vaia após equipe ceder empate

O torcedor atendeu ao chamado do Atlético, que estabeleceu a meta de 5,5 mil torcedores pagantes no jogo desta sexta-feira (25), contra o América-MG, para manter a promoção de ingressos - 20 reais, com meia para quem apresentar duas Timemanias com o Dragão como time do coração. O público desta sexta-feira (25), no Accioly, foi de 5.715 torcedores pagantes. Somados...