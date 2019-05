Esporte Torcedores violentos não entrarão no Brasil durante a Copa América 2019 Estádios também serão equipados com tecnologa de reconhecimento facial de torcedores. Competição começa em 14 de junho em terá jogos em cinco cidades-sede

Torcedores estrangeiros envolvidos em episódios de violência não poderão entrar no Brasil durante o período da Copa América 2019, que começa no dia 14 de junho, com a partida entre as seleções do Brasil e da Bolívia, no Estádio do Morumbi, em São Paulo, e vai até o jogo final no dia 7 de julho, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A decisão consta de portaria d...