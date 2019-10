Esporte Torcedores são barrados no Serra Dourada por tentar entrar pelo portão adversário A poucos minutos do início do jogo, torcedores do Flamengo ainda estão de fora do estádio

Antes do jogo entre Goiás e Flamengo, torcedores do rubro-negro, com camisa do time, foram barrados na entrada da cadeira norte, destinada à torcida mandante. Todos os ingressos para a partida foram esgotados na noite de quarta-feira (30), um dia antes do duelo. Isso pode ter motivado torcedores da equipe carioca a comprar ingressos destinados aos esmeraldinos. No entanto, a...