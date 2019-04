Esporte Torcedores goianos se unem para apoiar Aparecidense Estádio Anníbal Batista de Toledo teve torcedores de vários clubes

Nas arquibancadas do Anníbal Batista de Toledo, a festa durante os 90 minutos de jogo ficou por conta de torcedores goianos. Com um misto de solidariedade, revolta, grito de indignação, companheirismo e parceria, os torcedores de Atlético, Goiás, Vila Nova e de outros clubes se uniram para apoiar a Aparecidense.O torcedor vizinho que mais vibrou com esta classificação d...