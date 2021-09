Esporte Torcedores esperam melhora do Vila Nova com retorno da torcida Colorados voltaram a assistir uma partida da equipe profissional, no OBA, após 569 dias

O Vila Nova contou com a torcida no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga para a disputa do duelo contra o Confiança, pela 24ª rodada da Série B. Os torcedores que estiveram na praça esportiva agradeceram a oportunidade de voltar à casa colorada e acreditam que a presença deles no estádio vai contribuir com a evolução da equipe na busca pela permanência no campeonato. “Eles (jogadores...