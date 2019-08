Esporte Torcedores elogiam local e esperam ampliar público

Frequentadores assíduos de jogos no Antônio Accioly, Sidnei Nagy e Joaquim Rocha elogiam a transformação pela qual a praça esportiva passou. Também endossam o bom atendimento, do clube, nos jogos. Para eles, a torcida do Dragão está voltando, aos poucos, às partidas. “De todos os jogos (27) após a reabertura, faltei a dois ou três. Eu me sinto muito bem, ali. É como se ...