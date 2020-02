Esporte Torcedores do Vila Nova fazem campanha para cadastro de medula óssea Na última partida do Tigre, contra Crac, jogadores entraram com faixa de apoio a Ana Lis. Pais descobriram diagnóstico de leucemia há pouco mais de quatro meses

Na última segunda-feira (17), jogadores do Vila Nova entraram em campo, no OBA, contra o Crac, com faixa de apoio ao combate à leucemia. O clube abraçou a campanha dos pais da pequena Ana Lis, de um ano e um mês. Pedro Lucas da Silva e Rafaela dos Santos Silva são torcedores do Vila Nova. Os pais contaram que, em outubro do ano passado, após três dias de febre, Ana Li...