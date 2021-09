Esporte Torcedores do Vila Nova celebram volta ao estádio Ao todo, 106 colorados estiveram no OBA para acompanhar o jogo entre Vila Nova x Atlético pelo Campeonato Goiano Sub-20

Torcedores do Vila Nova celebraram o retorno ao estádio em meio à pandemia da Covid-19 e prometem voltar ao OBA na terça-feira (21), data que o time colorado deve ter a presença de público pela primeira vez na Série B no duelo contra o Confiança. Ao todo, 106 colorados estiveram na praça esportiva e acompanharam a vitória do Tigre, por 2 a 1, sobre o Atlético-GO pela 4ª rod...