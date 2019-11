Esporte Torcedores do River Plate fazem gestos racistas para a torcida do Flamengo em Lima O ato causou revolta nos rubro-negros e início de confusão no local

Na tarde da última sexta-feira (22) torcedores do time River Plate, que joga contra o Flamengo neste sábado (23), provocaram a torcida rubro-negra com gestos racistas durante uma festa no Shopping Larcomar, em Lima. O gesto causou revolta por parte da torcida do Flamengo e os torcedores iniciaram uma confusão, a polícia foi até o local e precisou contê-los. Assist...