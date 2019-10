Esporte Torcedores do Goiás que se associaram nesta quarta (16) poderão acompanhar jogo contra o Corinthians Mesmo após o limite de horário para check-in, esmeraldinos terão acesso ao Estádio Serra Dourada na partida diante do time paulista

Por horas, ao longo desta quarta-feira (16), foi possível encontrar filas na Serrinha. Esmeraldinos procuraram o Goiás para aderir ao plano Bancada, do Sou Verdão, e o saldo final do dia é que 10.070 torcedores estão confirmados no plano. Todos poderão acompanhar o duelo desta quarta contra o Corinthians, no Serra Dourada, às 21h30, segundo o clube. Inicialmente, o...