Esporte Torcedores do Atlético aproveitam venda de bilhetes promocionais Clube colocou à venda mil entradas com preços de meia (com aposta da Timemania) nesta terça-feira (2)

Torcedores do Atlético aproveitam a manhã desta terça-feira (2) para garantir ingresso para o jogo contra o Santos, nesta quinta-feira (4), pela ida da 3ª fase da Copa do Brasil, no Estádio Antônio Accioly. O Dragão colocou mais mil bilhetes promocionais (meia-entrada com aposta da Timemania) à venda. Os 10% para a torcida visitante estão esgotados e ainda restam...