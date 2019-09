Esporte Torcedores derrubam muro e invadem CT do Fluminense para cobrar jogadores No momento da invasão, os atletas do tricolor faziam um trabalho físico na academia e foram surpreendidos

Um grupo de torcedores, composto em sua maioria por membros de organizadas, invadiu o CT do Fluminense na manhã deste sábado para protestar em razão da má fase do time tricolor e cobrar os jogadores. Os torcedores derrubaram um dos muros de metal que cerca o CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca, no Rio, para entrar no local. No momento em que eles entraram, os atletas ...