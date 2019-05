Esporte Torcedores de Cruzeiro e Goiás brigam após jogo e dois são baleados PM teve que usar balas de borracha e bombas de efeito moral para poder conter o tumulto

Após o jogo Cruzeiro x Goiás em Belo Horizonte (MG), no domingo (05), torcedores dos dois times brigaram com pedras e barras de ferro em Sete Lagoas (MG) e dois torcedores do time mineiro foram baleados na região do tórax. Pedro Marcelino Gonçalves e Edmar Silva dos Reis foram encaminhados para um hospital municipal. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais...