O amor pelo futebol rompe fronteiras. Não é nenhuma novidade que brasileiros passaram, nos últimos anos, a acompanhar e torcer mais por times europeus. Por lá, apenas o Campeonato de Belarus está sendo disputado. Como em boa parte do mundo, não existe previsão de quando a bola voltará a rolar pelos torneios da Europa.

Enquanto isso, a galera se vira como pode por aqui. “Tive que começar a assistir Big Brother Brasil, vários comentaristas esportivos estão falando sobre isso nas redes sociais. Também percebi que passo mais tempo jogando videogame, de futebol, claro, FIFA e PES”, disse o goiano Pedro Henrique Beraldo Vitória, de 23 anos e torcedor do Barcelona.

Fã do argentino Lionel Messi, o estudante de Engenharia Civil conta que passou a torcer pelo clube catalão quando o brasileiro Ronaldinho Gaúcho defendeu a equipe (de 2003 a 2008). O Campeonato Espanhol está paralisado desde o dia 12 de março e possui 11 rodadas para serem disputadas. Antes da paralisação, o Barça liderava com 58 pontos, dois à frente do rival Real Madrid.

“Não faço ideia do que pode acontecer, se voltará ou não a ser disputado. Acho que alguns times que já estão próximos do título, caso do Liverpool na Inglaterra, merecem o título. Os demais precisam pensar em novos formatos de disputa possivelmente”, opinou Pedro sobre como imagina o retorno do principal campeonato da Espanha.

Entretenimento na televisão e videogame são os principais meios que os fãs de futebol europeu encontraram para amenizar a saudade do esporte. Carlos William, de 25 anos, acompanha um pouco das cinco principais ligas europeias: Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália e França. Mas seu coração é azul, de Cruzeiro e Chelsea.

“Essa paralisação está sendo até boa porque estou focando mais nos afazeres, mas o amor pelo futebol é inexplicável, então sempre estou assistindo, lendo ou comentando sobre isso, o que ajuda a superar essa falta”, comentou o torcedor dos Blues, que acompanha a equipe de Londres desde 2007 e assiste aos jogos antigos na internet durante o período sem partidas na Europa.

No âmbito sul-americano, o futebol também faz falta. Argentino de Lanús, Miguel Bravo, de 52 anos, torce para o time da cidade onde nasceu. O empresário mora em Goiânia desde 1999 e teme a sequência da temporada. “Acho que vão ter de unificar os jogos com a próxima temporada, só acabando em 2021. Enquanto isso, tento manter o futebol no meu dia a dia. Passei a assistir muitos jogos antigos da seleção brasileira. Adoro a geração Romário e Ronaldo”, frisou o torcedor do Lanús, que também acompanha o futebol do Brasil e o Goianão. “Mas não torço para nenhum time daqui, não posso trair o clube do meu coração”, explicou.