Esporte Torcedores de Atlético-MG e Cruzeiro transformam Mineirão em praça de guerra Atleticanos invadiram o setor de camarotes cruzeirenses. Polícia teve de conter confusão com bomba e gás de pimenta

Após o empate sem gols no clássico deste domingo, o Mineirão virou palco de guerra. Torcedores do Atlético-MG invadiram o setor de camarotes destinados a torcedores do Cruzeiro e a Polícia Militar teve de conter a confusão com bombas e gás de pimenta. Houve diversos feridos - o com estado mais grave foi atingido por uma bala de borracha e pode perder a visão. Duas pessoas f...