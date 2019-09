Esporte Torcedores de Atlético e Vila Nova criam campanha para doações de alimentos e brinquedos Campanha recebeu nome de “Clássico Solidário”. Doações de alimentos e brinquedos serão realizadas até o dia 8 de outubro, que antecede encontro entre os rivais na Série B

Torcedores de Atlético e Vila Nova criaram uma campanha para doações de alimentos e brinquedos. Toda a arrecadação, do chamado “Clássico Solidário”, será destinada para um abrigo de crianças. A campanha será realizada até o dia 8 de outubro, data que antecede o encontro entre as equipes pela Série B do Brasileiro. Achocolatado, sucos, margarinas/manteigas, brinquedos conservados e l...