Esporte Torcedores comemoram acesso do Atlético e alfinetam rival da Série A Celebração dos atleticanos no Antônio Accioly foi empolgante. Torcida promete festejar virar à noite comemorando o retorno ao Brasileirão

A torcida do Atlético fez festa, no Estádio Antônio Accioly, após a confirmação do acesso à Série A, neste sábado (30), depois do empate sem gols com o Sport. Os minutos finais da partida foram de espera para soltar o grito levou o torcedor ao delírio. “Série A é bom demais. Espera nós Goiás. Vão ser seis pontos para o Dragão”, disse o atleticano Glaiton de Souza ao ...