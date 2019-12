Esporte Torcedores aptos para voto aprovam novo presidente do Vila Nova Não houve votação, mas cerca de 70 colorados estiveram presentes no OBA nesta quarta-feira (4) para aclamar Hugo Jorge Bravo como novo mandatário do Tigre

Desde 2017, quando o estatuto do Vila Nova foi alterado com a inclusão de que sócios-torcedores da categoria Ouro do Sócio-Tigrão pudessem votar na eleição executiva, existia a expectativa da participação do torcedor neste tipo de decisão. Ainda não foi possível ter essa opinião no Tigre, já que Hugo Jorge Bravo foi aclamado sem abertura de urnas. Durante a ceri...