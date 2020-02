Esporte Torcedores agredidos depois de Goiás x Vila Nova seguem internados Matheus Henrique de Abreu, torcedor colorado, segue em estado grave e está internado na UTI do Hugo

Dois torcedores, um do Vila Nova e outro do Goiás, seguem internados no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) após terem sido agredidos depois da realização do clássico do último domingo (2), na Serrinha. Matheus Henrique de Abreu Alves, torcedor do Tigre, e um esmeraldino, que a família não autorizou a divulgação do nome, permanecem hospitalizados. Matheus...