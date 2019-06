Esporte Torcedor sofre para retirar ingressos para os jogos da Copa América Os organizadores alegam que a demora se justifica por causa de medidas de segurança

Os torcedores que compraram ingressos para a Copa América têm enfrentado filas para a retirada dos bilhetes no Memorial da América Latina, em São Paulo. Na quarta-feira (12), por exemplo, a demora chegou a duas horas. No dia anterior também. A disputa começa nesta sexta-feira (14), entre Brasil e Bolívia, no estádio do Morumbi. Os organizadores alegam que a demor...