Torcedor símbolo do Atlético-GO morre aos 60 anos

O futebol goiano perdeu um torcedor símbolo neste sábado (20). Divino Donizeth de Jesus, conhecido como Divinão, morreu em um hospital de Goiânia. Ele era torcedor do Atlético-GO e estava internado por causa de um tratamento nos rins, que piorou após uma infecção que atingiu seus pulmões. O rubro-negro também estava com suspeita de Covid-19. Segundo a família do torcedor, dur...