Esporte Torcedor 'profeta' é surpreendido no trabalho por Rafael Vaz e recebe camisa do Goiás; veja Caio César viralizou nas redes sociais após prever o gol do camisa 4 contra o Internacional, aos 49 minutos do 2º tempo

O torcedor esmeraldino que viralizou nas redes sociais no último domingo (25), depois de prever o gol de Rafael Vaz contra o Internacional aos 49 minutos do 2º tempo, não conseguiu profetizar novamente e foi surpreendido pelo jogador nesta quarta-feira (28). O camisa número 4 do Goiás visitou Caio César, de 17 anos, no supermercado em que o adolescente trabalha, n...