Esporte Torcedor preso por racismo é expulso de torcida organizada do Atlético Dragões Atleticanos tomou a decisão por não compactuar com atitudes racista. Segundo presidente da torcida, Eduardo era integrante há cerca de um ano e meio

Eduardo Torres Byr, o torcedor preso por racismo, na noite desta sexta-feira, após a partida entre Atlético e Paraná, foi expulso da torcida Dragões Atleticanos. Segundo Neto, presidente da organizada do clube, a decisão foi tomada por meio da diretoria da torcida, que não compactua com a atitude do torcedor. “Temos, em nossa torcida, uma ideologia que não ad...