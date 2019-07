Esporte Torcedor planeja levar a kombi ao Catar

Aos 76 anos, o paulista Carlos Alberto de Valentim, mais conhecido como Nenê da Kombi, faz planos para percorrer o mundo para acompanhar a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. O aventureiro acredita que a seleção chegará forte para o próximo Mundial.Nenê está na estrada com sua Kombi desde a Copa do Mundo de 1986. O paulista reúne amigos para viajar pelo mund...