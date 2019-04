Esporte ‘Torcedor’ no 1º jogo da final, Gilvan espera voltar ao time do Atlético Zagueiro estava suspenso para jogo da ida entre Atlético e Goiás, vencido pelo Dragão por 3 a 0

No último domingo (14), antes de iniciar a final do Estadual, a imagem do zagueiro Gilvan, sentado na arquibancada do Estádio Olímpico e acompanhado da filha, Heloísa, chamou a atenção. Suspenso, o jogador teve de se contentar em assistir à decisão em que o Atlético bateu o Goiás por 3 a 0, de fora, como torcedor. Agora, ele fica à disposição do técnico Wagner Lopes, c...