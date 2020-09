Esporte Torcedor joga sal grosso na Serrinha, e Goiás vence Em vídeo que circula nas redes sociais, esmeraldino aparece na porta do estádio antes do jogo contra o Internacional e diz que sal grosso vai tirar a zica do time esmeraldino

A vitória do Goiás sobre o Internacional teve um toque salgado. Com a intenção de ajudar a encerrar com a má fase da equipe esmeraldina, um torcedor jogou sal grosso na porta da Serrinha antes da partida contra os gaúchos começar. No fim do domingo (13), o time encerrou jejum sem vitórias e bateu o clube colorado, por 1 a 0. Em vídeo, que circula nas redes soci...