Esporte Torcedor ilustre do Atlético-GO, Zé Albino é vítima da Covid-19 Atleticano símbolo da torcida do Dragão foi sepultado neste domingo (19)

José Albino dos Santos não pôde assistir ao último jogo do Atlético, pelo Goianão, disputado no dia 14 de março no Estádio Olímpico, já com portões fechados ao público por causa da pandemia do coronavírus. Alguns dias depois, deixou de ir à lavanderia e rouparia do CT do Dragão, no Setor Urias Magalhães, para ajudar a lavar e cuidar das chuteiras dos jogado...