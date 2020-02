Esporte Torcedor do Vila Nova agredido após clássico inicia reabilitação Matheus Henrique de Abreu permaneceu 21 dias internados na UTI do Hospital de Urgências de Goiânia e foi transferido para o Centro de Reabilitação e Readaptação (CRER) na segunda (24)

Após quase um mês internado na UTI do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), o jovem Matheus Henrique de Abreu Alves foi transferido para o Centro de Reabilitação e Readaptação (CRER) e iniciou processo de reabilitação visando sua recuperação. O torcedor do Vila Nova foi agredido no dia 2 de fevereiro, após disputa do clássico com o Goiás. Matheus Alves, de 20 anos, ...